У Судані виявили рештки храму з ієрогліфами віком 2700 років (фото)

Археологи у Судані виявили залишки храму, який датується приблизно 2700 роками. Тоді королівство під назвою Куш панувало над величезною територією, включаючи територію сучасного Судану, Єгипту та частини Близького Сходу.

Залишки храму були знайдені в середньовічній цитаделі в Старій Донголі. Про це повідомляє Live Science.

Деякі кам'яні блоки храму були прикрашені фігурами та ієрогліфічними написами. Аналіз іконографії та письма свідчить про те, що вони були частиною споруди, датованої першою половиною першого тисячоліття до н.е.

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Відкриття було несподіванкою, оскільки в Старій Донголі не було відомо про знахідки, датовані 2700 роками.

Усередині деяких залишків храму археологи знайшли фрагменти написів, у тому числі згадку про те, що храм присвячений Амону-Ра з Кави. Зазначається, що Амон-Ра був богом, якому поклонялися в Куші та Єгипті, а Кава – це археологічна пам’ятка в Судані, яка містить храм.

Нагадаємо, раніше дослідники у Перу виявили чотири таємничі кургани, розташовані на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка.

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