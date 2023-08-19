У Тунісі на стародавньому кладовищі виявили п'ять золотих монет віком 2300 років і останки немовлят (фото)

У Тунісі археологи виявили на місці стародавнього могильника п’ять золотих монет віком 2300 років. Також поряд були останки маленьких дітей.

Дослідники зробили це відкриття під час розкопок в районі, який колись був частиною території стародавнього Карфагена. Про це повідомляє Newsweek.

Карфаген був великим стародавнім містом, заснованим фінікійцями на північному узбережжі Тунісу в першому тисячолітті до н. Карфаген став головним суперником Риму, який зрештою завоював і зруйнував місто в 146 р. до н.

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У Карфагені було священне місце, відоме як "тофет", яке служило місцем поховання, особливо для маленьких дітей. Тисячі урн з прахом маленьких дітей раніше були знайдені на місці, яке спочатку було присвячене божествам Баал Хаммон і Таніт.

Золоті монети відображають багатство того історичного періоду та підтверджують цінність цивілізації Карфагена. Рідкісні золоті монети мають розмір близько дюйма в поперечнику та мають зображення обличчя Таніт – символу материнства, родючості та зростання для карфагенян.

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