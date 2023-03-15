У Туреччині виявили гробницю римської доби, яку запечатали 'магічними' цвяхами (фото)

У Туреччині виявили поховання з кремацією 2-го століття в стародавньому місті Сагалассос на вершині гори. Воно містило ніколи раніше не бачене поєднання навмисно зігнутих цвяхів, плитки для покриття та шару вапна.

Ці особливості, виявлені індивідуально в інших похованнях у стародавньому Середземномор’ї, у сукупності свідчать про використання магії, щоб утримати померлого від втручання у світ живих. Про це пише The History Blog.

Незвичайне кремаційне поховання містило людські останки, які спалили на багатті, а потім поховали. Розподіл залишків обвуглених кісток свідчить про те, що їх не збирали та не переміщували, що нетипово для кремацій ІІ ст.

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Зазвичай спалені кістки перед похованням переміщували в урну для похорону. Натомість тут багаття було вкрите 24 плоскими цеглинами, розташованими в чотири ряди. Нижня сторона черепиці знебарвилася від спеки, тобто їх поклали на вогнище, поки вугілля ще тліло.

Потім цеглини покривали товстим шаром затверділого вапна, а не тонким, тимчасовим шаром, який зазвичай використовували для покриття останків згарища.

Знайдені могильні вироби включають монету II століття, кілька невеликих керамічних посудин, що датуються I століттям, дві посудини з видувного скла та предмет на шарнірах. Стратиграфія вказує на те, що вони були поховані в першій половині 2 століття нашої ери, час, коли ці типи артефактів були звичайними у похованнях.

Зовсім не поширеними є 41 зламаний і зігнутий гвіздок, знайдені уздовж країв вогнища. Двадцять п’ять цвяхів були навмисно зігнуті під кутом 90°, а головки відкручені.

Шістнадцять були навмисно зігнуті або перекручені, але все одно були з голівками. Вони не могли бути використані для практичних цілей.

"Поховання було закрито не одним, не двома, а трьома різними способами, які можна зрозуміти як спроби захистити живих від мертвих. Хоча кожна з цих практик відома на кладовищах римської доби — кремація на місці, покриття плиткою або штукатуркою, а іноді й загнутий цвях — комбінація цих трьох раніше не зустрічалася й означає страх перед "неспокійними мертвими", – сказав перший автор дослідження Йохан Клейс.

Нагадаємо, раніше дослідники у Перу виявили чотири таємничі кургани, розташовані на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка.

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