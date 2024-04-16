В Україні змінилися правила соціальних виплат: подробиці

Під час щотижневого засідання Координаційного штабу з питань ВПО, яке відбулося під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, було вирішено, що документи про склад сім'ї будуть враховувати при нарахуванні виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Це рішення було прийнято у відповідь на численні скарги, які надходили на гарячу лінію Мінреінтеграції. Громадяни скаржилися, що під час прийому документів на нарахування виплат не беруть до уваги акти обстеження щодо складу сім'ї, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також: Низка пенсіонерів отримає додатково 520 гривень

"Люди мають отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом із ними на підконтрольній території", – зазначила Ірина Верещук.

Акт обстеження складу сім'ї можуть видати ОСББ, управителі будинку або інші комунальні підприємства. Наразі форма цієї довідки є довільною, але вона повинна бути затверджена, наприклад, місцевою владою.

За результатами наради віцепрем'єрка доручила Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробити єдину форму відповідної довідки, яку прийматимуть в управліннях соціального захисту.

Очікується, що це рішення допоможе тисячам ВПО отримати належну їм фінансову допомогу.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!