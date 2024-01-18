В Україні можуть відкрити аеропорти: Що відомо

В Україні найближчим часом можуть поновити авіасполучення. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль для цього.

Наразі розглядаються два аеропорти – "Бориспіль" у Києві та летовище у Львові. Про це він розповів на панельній дискусії в Українському домі у Давосі.

Шурма зазначив, що відновлення авіасполучення важливе для України у розрізі наявності надійної логістики. За його словами, це фундаментально важливий елемент ділової та інвестиційної діяльності країни.

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"Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять... Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні... Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати", – наголосив він.

Термінів поновлення авіасполучення Шурма не назвав. Він пояснив, що від самої України у цьому питанні залежить не дуже багато.

"Маємо внутрішню дорожню карту й графік... Думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше ніж 20%", – сказав він.

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