В Україні можуть збільшити кількість чоловіків, які можуть отримати відстрочку від мобілізації

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 пропонує надати певним категоріям українців відстрочку від призову. Сьогодні 13 лютого на засідання освітнього комітету ухвалили перелік правок до документа.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга Народу", народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина у своєму Telegram.

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Вона зазначила, що оголошені нею пропозиції щодо законопроєкту про мобілізацію вона подала індивідуальними правками. Наразі нардепка чекає на висновок профільного комітету.

Правки, що комітет подав до законопроєкту про мобілізацію:

правка щодо скасування норми про позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку;

розширення переліку освітян, що мають право на отримання відстрочки, педагогічними працівниками.

Правки, що подала Юлія Гришина індивідуально:

додавання працівників дошкільної освіти в перелік тих, хто може отримати відстрочку;

надання відстрочки людям, що отримують другу/третю вищу освіту за окремими гостродефіцитними спеціальностями, що важливі для підтримки обороноздатності держави.

Вона додала, що перелік спеціальностей повинен був би визначитися Кабміном.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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