В Україні на 60% подорожчала земля: у яких регіонах найвищі ціни

Протягом останніх чотирьох років середня ціна гектару землі сільськогосподарського призначення в Україні зросла на 60%, досягнувши 60,7 тис. грн. Найвищі ціни спостерігаються в Івано-Франківській області (126,6 тис. грн), а також на Львівщині та Київщині, де вони складають 118,3 тис. грн і 89,4 тис. грн відповідно.

Аналітики Опендатабот інформують, що на початку запуску ринку спостерігався надзвичайно високий попит. Так, у липні 2021 року було укладено більше 2 тисяч угод, а середня ціна гектару становила 95,7 тис. грн.

Однак вже до кінця того ж року ринок пережив природне зниження активності: хоча кількість угод зростала, ціна землі падала, і в грудні гектар коштував в середньому 33,7 тис. грн. З початком повномасштабної війни в лютому 2022 року земельний ринок фактично зупинився.

У березні та квітні угоди не укладалися зовсім, а в травні було лише 323 угоди. Відновлення ринку почалося влітку, але повернутися до рівня 2021 року вдалося лише наприкінці 2023-го, коли кількість угод стабілізувалася на рівні 4–7 тис. на місяць. Середня ціна гектару в цей період варіювалася між 39 і 42 тис. грн.

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З 2024 року до ринку приєдналися юридичні особи, що сприяло певному пожвавленню активності. У березні кількість угод перевищила 9 тисяч на місяць, а загальна вартість операцій досягла понад 1 млрд грн. Проте очікуваного буму не відбулося. Аналітики пояснюють це обмеженнями для компаній з іноземним капіталом, серед яких є чимало великих агрохолдингів.

В Україні на 60% подорожчала земля: у яких регіонах найвищі ціни. Джерело: Опендатабот В Україні на 60% подорожчала земля: у яких регіонах найвищі ціни. Джерело: Опендатабот

У першій половині 2025 року ринок показує стабільне зростання. Кількість угод зросла на 13% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, а загальна сума угод збільшилась майже втричі – з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн. Середня ціна гектару наразі становить 60,7 тис. грн, що на 60% більше, ніж у 2021 році.

Найдорожчі землі зараз продаються в західних областях: Івано-Франківська (126,6 тис. грн/га), Львівська (118,3 тис.) та Київська (89,4 тис.). Найдешевші ділянки можна знайти в прифронтових регіонах: Запоріжжя (38,3 тис.), Херсонщина (39,1 тис.) та Чернігівщина (41,1 тис.). Найвищу активність на ринку демонструють Полтавська, Вінницька та Київська області, де за пів року укладено 4,7–5,4 тисячі угод.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні 2025 року в Україні знизилась ціна на землю сільськогосподарського призначення.

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