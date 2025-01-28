В Україні планують зменшити пенсії прокурорів та інших високопосадовців: як це працюватиме

Українських високопосадовців, зокрема й прокурорів, можуть позбавити великих пенсійних виплат. Крім того, для цієї категорії осіб планують обмежити можливість дострокового виходу на пенсію.

Також виплати по інвалідності хочуть зрівняти для більшості громадян. Про це повідомляє UAportal, посилаючись на слова міністерки соціальної політики Оксани Жолнович.

Для цього необхідно прийняти відповідний законопроєкт, запропонований урядом. Про це Оксана Жолнович розповіла під час онлайн-презентації результатів роботи Міністерства соціальної політики.

"Щодо пенсій по інвалідності високопосадовцям, то ми вже зареєстрували закон, який визначає, що всі обраховуються за інвалідністю за загальним правилом", – сказала очільниця відомства.

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Вона зазначила, що потреба в підтримці через інвалідність має визначатися незалежно від того, чи є людина прокурором, чи ні. За словами Жолнович, ключовим є сам факт необхідності допомоги, а не наявність якогось особливого статусу.

Законопроєкт передбачає уніфікацію підходів до нарахування виплат по інвалідності без урахування соціального статусу. Водночас нові норми не стосуватимуться учасників бойових дій, для яких збережеться окрема система підтримки.

"Друге – для того, щоб забезпечити справедливість у загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і розрахунок її здійснюється за вищими параметрами, ніж за загальним правилом, ми, відповідно, в законі про держбюджет, а також у спеціальній постанові обмежили коефіцієнтами всі пенсії, які становлять вище ніж 23 тисячі гривень", – додала Жолнович.

Мова йде про прокурорів та інших державних службовців, як підкреслила глава Міністерства соціальної політики. Саме ці особи отримували дуже високі пенсії.

Зазвичай їх призначення відбувається через рішення судів. Однак уряд має намір позбавити будь-якого сенсу маніпуляції, зокрема судові.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чиновники в Україні отримують у 2,5 рази більше середньої зарплати українців.

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