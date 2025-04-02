В Україні потеплішає: прогноз погоди на 3 квітня

У четвер, 3 квітня, в окремих регіонах України зменшиться кількість опадів, а подекуди навіть вигляне сонце. Синоптики прогнозують теплу погоду протягом найближчих двох днів, але попереджають, що вже на вихідних очікується похолодання.

Згідно з прогнозом, 3 квітня дощі ймовірні переважно на півдні України, у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській областях, у Кропивницькому з околицями, на Закарпатті та в Карпатах. Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території країни буде ясніше, а температура повітря підніметься.

Упродовж дня стовпчики термометрів покажуть +14...+18 °C, хоча в південно-західних регіонах буде дещо прохолодніше — +8...+12 °C.

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Вітер очікується переважно північно-східний, помірний, а в центральних областях місцями можливі сильні пориви.

У четвер столицю потішить чудова погода — буде тепло, сухо та сонячно. Дощ протримається лише найближчої ночі.

3 квітня температура в Києві підвищиться до +12 °C, а 4 квітня — до +16...+18 °C.

Загалом, найближчими днями в Україні очікується похолодання, місцями можливі заморозки, сніг та сильний вітер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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