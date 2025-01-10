В Україні рекордно здорожчали продукти: що зросло в ціні найбільше

Початок нового року зустрів українців подорожчанням більшості популярних овочів і фруктів. Зокрема, капуста здорожчала утричі, морква досягла ціни 26 грн/кг, а яблука підскочили в ціні на 79% і тепер коштують 25-28 грн/кг.

Однак попри загальне зростання цін, на окремі продукти ціни навіть знизилися. Так, банани подешевшали на 8%, а ціна тепличних огірків зменшилася на 5%. Про це повідомили аналітики EastFruit.

При цьому середній рівень подорожчання залишився в межах річної інфляції, що вказує на відносну стабільність ринку плодоовочевої продукції. Найбільше зростання цін було зафіксовано на:

капусту – вартість зросла утричі через зниження обсягів вирощування та невисоку якість продукції;

моркву – гуртові ціни підвищилися у 2,6 раза, досягнувши 26 грн/кг;

яблука – середнє подорожчання склало 79%, наразі їх реалізують оптом за 25-28 грн/кг, а преміальні сорти коштують ще дорожче.

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Економіст ФАО Андрій Ярмак зазначив, що зростання цін на яблука зумовлене несприятливими погодними умовами, які спричинили втрати врожаю по всій Європі. Крім того, високий попит на яблучний концентрат сприяє збереженню високих цін навіть на продукцію нижчої якості. Унаслідок цього ринок втратив найдешевший сегмент яблук, що дозволило підвищити вартість фруктів середньої та преміальної якості.

Подібна ситуація спостерігається й з грушами, які за рік подорожчали в середньому на 70%. Серед фруктів, які також значно зросли в ціні, варто відзначити мандарини – їхня вартість за рік збільшилася на 58%. Основними причинами стали зростання витрат на вирощування та транспортування. Інші продукти також подорожчали:

перець солодкий та виноград – на 20%;

картопля – на 30%.

Однак є й позитивні новини: вартість цибулі та тепличних помідорів залишилася на рівні торішніх показників, а ціни на тепличні огірки навіть знизилися на 5%. Найбільше здешевлення зафіксовано на банани – їхні гуртові ціни за рік зменшилися на 8%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на ринках України різко здорожчав популярний овоч.

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