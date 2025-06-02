В Україні різко подешевшали яйця: скільки тепер коштують

В Україні зафіксовано суттєве зниження цін на курячі яйця категорії С1 без фасування. Станом на вечір 1 червня великі мережі супермаркетів реалізовували їх у середньому по 4,81 грн за штуку (48,10 грн за десяток), що на 0,69 грн за одиницю (6,90 грн за десяток) менше порівняно з серединою травня.

Таке зниження вартості не стало несподіванкою – експерти заздалегідь передбачали здешевлення із настанням теплішої погоди. За даними моніторингу OBOZ.UA, у деяких торговельних мережах вартість таких яєць коливалась у межах 4,35–5,70 грн за штуку (від 43,50 до 57 грн за десяток). Зокрема, у таких магазинах, як:

Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);

Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток).

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Динаміка цін на курячі яйця

У порівнянні з серединою травня, ціна на нефасовані яйця знизилася на 0,69 грн за штуку (або на 6,90 грн за десяток). На той момент їх продавали по 5,50 грн за одиницю (55 грн за 10 штук).

У середині квітня вартість одного яйця становила 5,95 грн (59,50 грн за десяток), що означає здешевлення на 1,14 грн за штуку (11,40 грн за десяток).

Якщо ж порівнювати з початком квітня, то падіння ціни ще відчутніше – мінус 1,44 грн за одиницю (14,40 грн за десяток), адже тоді яйця продавалися по 6,25 грн (62,50 грн за десяток).

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