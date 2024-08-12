В Україні штрафують за 'неправильні' паспорти: скільки доведеться заплатити

Досягнувши 14-річного віку, кожен громадянин України повинен отримати паспорт, який є основним документом, що підтверджує особу. Паспорт може бути як старого зразка (у формі книжечки), так і нового (ID-картка).

У разі несвоєчасного оновлення або заміни документа, може бути накладено штраф. Про усі нюанси розповідає команда UAportal.

Штраф за недійсний паспорт

Традиційний паспорт у формі книжки не має обмеження за терміном дії. Проте, досягнувши 25 та 45 років, громадяни повинні оновлювати свої дані, вставляючи нову фотографію. Для власників ID-карток така процедура не потрібна, адже ці документи мають визначений строк дії:

для осіб віком від 14 до 18 років - видача на термін 4 роки;

для осіб старше 18 років - видача на термін 10 років.

Неактуалізація фото у паспорті старого зразка або несвоєчасна заміна ID-картки призводить до втрати дійсності документа. Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за використання такого паспорта передбачено наступні види покарань:

за перше порушення – попередження;

за повторне порушення протягом року – штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян у 2024 році становить 17 грн, тож за порушення доведеться сплатити від 17 до 51 грн.

Необхідність обміну паспорта

За інформацією від Державної міграційної служби (ДМС), чинні закони не зобов’язують, але дають можливість замінити паспорт 1994 року на ID-картку за бажанням власника. "Старий" паспорт має бути замінений на ID-картку у випадках:

якщо документ втрачено, вкрадено, пошкоджено, або відбулися зміни в особистих даних власника;

якщо власник не оновив фото у паспорті протягом місяця після досягнення 25 або 45 років.

Процедура оформлення та оновлення паспорта

У разі необхідності отримання, оновлення чи заміни паспорта, громадянин має 30 календарних днів для звернення до однієї з наступних установ:

до відділення ДМС за місцем проживання;

до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), якщо там є можливість оформлення біометричних документів;

до Паспортного сервісу.

Перший паспорт видається не пізніше ніж через 20 робочих днів після подачі заяви-анкети. У разі заміни, новий паспорт також видається протягом 20 робочих днів, а у терміновому випадку - за 10 робочих днів. Вартість послуги складає:

504 грн за стандартне оформлення;

874 грн за термінове оформлення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли втратив паспорт за кордоном.

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