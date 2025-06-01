В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні відзначається різке падіння цін на тепличні огірки – вартість цього овочу майже щодня зазнає змін. Деякі вітчизняні аграрії вже реалізують огірки по 40 гривень за кілограм, що на 17% менше у порівнянні з цінами минулого тижня.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, стрімке падіння цін на огірки передусім спричинене зростанням обсягів їх пропозиції на ринку. Водночас спостерігається поступове зменшення попиту, що додатково сприяє зниженню вартості цього овочу.

"Тиск на ціни в даному сегменті ще чинить те, що оптові компанії та роздрібні мережі все частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздробі. Як результат, на складах компаній уже скупчилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої починає погіршуватися", – розповіли фахівці.

Додатковим чинником, що впливає на здешевлення огірків, стало зростання обсягів продукції з літніх теплиць. Наразі така продукція надходить на ринок за ціною 25–35 грн за кілограм.

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У підсумку тепличні комбінати реалізують огірки по 40–65 грн/кг, залежно від сорту, якості та розміру партій. Це приблизно на 17% менше, ніж було наприкінці минулого тижня, але водночас на 35% дорожче, ніж у кінці травня 2024 року. На тлі цих тенденцій фермери очікують подальшого здешевлення, оскільки обсяги збору продукції в стаціонарних теплицях невпинно зростають.

Яка вартість тепличних огірків в українських супермаркетах

Як повідомляє сайт "Мінфін", у травні Індекс споживчих цін на огірки склав 63,45%, що свідчить про зниження середньої вартості продукції на 36,55% порівняно з квітнем. У провідних торговельних мережах країни ціни на огірки коливаються в межах від 66,90 до 114,25 грн за кілограм, залежно від сорту. За даними аналітики OBOZ.UA, тепличні огірки в супермаркетах наразі реалізуються за такими цінами:

"Фора" – 74,90 грн/кг;

АТБ – 69,89 грн/кг;

Novus – 79,90 грн/кг;

"Сільпо" – 75,00 грн/кг;

Megamarket – грн/кг;

Auchan – 79,90 грн/кг;

Varus – 79,90 грн/кг.

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