В Україні стрімко здорожчав найпопулярніший овоч: які причини

В Україні ціни на картоплю, один із ключових овочів борщового набору, піднялися до вересневого максимуму за останні 10 років. У супермаркетах вартість картоплі сягає в середньому 16,6 грн/кг, що є значним стрибком порівняно з попередніми роками.

Проте експерти прогнозують, що ближче до листопада ціни можуть знову знизитися через масове збирання врожаю. За словами Тетяни Попович, керівниці відділу маркетингу ринку "Шувар", на гуртових ринках картопля зараз коштує 10,5 грн/кг, що також є рекордною ціною за останнє десятиліття.

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Для порівняння, минулого року картопля на початку вересня коштувала 7,5 грн/кг, а у 2016 році – лише 2,5 грн/кг.

Крім картоплі, також відбулося зростання цін на капусту, яка у серпні досягала гуртової вартості 22,5 грн/кг, але пізніше опустилася до 17,5 грн/кг. Це все одно значно дорожче, ніж торік, коли ціна була на рівні 7,5 грн/кг. Інші овочі борщового набору, такі як буряк, морква та цибуля, зберігають відносно стабільні ціни.

Попович зазначає, що у найближчі тижні очікується зниження цін на овочі через масове збирання врожаю пізніх сортів. Водночас до листопада можливе подорожчання буряка, цибулі та капусти на 10-15% через збільшений попит та обмежену пропозицію.

Моніторинг цін у великих супермаркетах України показав, що станом на 6 вересня картопля коштує від 15,89 до 18 грн/кг залежно від торгової мережі. Найнижчі ціни зафіксовані в "АТБ" та "Варус", тоді як у "Сільпо" вона коштує найдорожче – 18 грн/кг.

Цінова динаміка на овочі борщового набору демонструє значну варіативність, однак з наближенням листопада ситуація може змінитися на користь споживачів, якщо врожайність буде достатньо високою.

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