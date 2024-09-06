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Економіка

В Україні стрімко зросла зарплата, яку враховують при розрахунку пенсій: який тепер розмір

Анастасія Крищук

В Україні стрімко зросла зарплата, яку враховують при розрахунку пенсій: який тепер розмір
В Україні виросла зарплата, за якою рахують пенсії. Джерело: НБУ

У червні середня зарплата, яка використовується для обчислення пенсії, досягла 18 806 грн. Це на 1 628 грн більше, ніж у попередньому місяці та майже на 4 000 грн більше, ніж у січні 2024 року.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України. Вказано, що розрахунок здійснюється на основі кількох показників, серед яких:

  • звітність страхувальників про зарплату/доходи, на які нараховується єдиний внесок;
  • середньооблікова чисельність штатних працівників, які працюють в організаціях всіх форм власності та діяльності.

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Отже, у 2024 році середня заробітна плата в Україні, яка використовується для розрахунку пенсії, була такою:

  • січень – 14 974 грн;
  • лютий – 15 267 грн (+293 грн порівняно з попереднім місяцем);
  • березень – 15 433 грн (+166 грн);
  • квітень – 16 847 грн (+1 414 грн);
  • травень – 17 178 грн (+331 грн);
  • червень – 18 806 грн (+1 628 грн).
В Україні зросла середня зарплата, за якою вираховують пенсії. Джерело: ПФУ
В Україні зросла середня зарплата, за якою вираховують пенсії. Джерело: ПФУ

Нагадаємо, що роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році, очікують штрафи.

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