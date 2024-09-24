В Україні суттєво зміняться ціни на квартири до кінця року: чого очікувати

В Україні планується підвищення цін на нерухомість у зв’язку зі збільшенням інфляції до 7,5% у серпні 2024 року. Очікується, що до завершення 2024 року вартість житла зросте на 7-10%, при цьому найбільше підвищення цін відбудеться восени та взимку 2024-2025 років.

За словами девелопера Олега Приходька, зростання цін на нерухомість у первинному сегменті буде зумовлено кількома причинами, зокрема:

підвищенням цін на будівельні матеріали;

ростом витрат на будівництво нових проєктів.

"На вторинному ринку можемо побачити короткочасний спалах і зростання попиту на житло, особливо в сегменті готових до заселення квартир, оскільки покупці намагатимуться зафіксувати ціни до можливого подальшого зростання. Водночас ризик підвищення вартості кредитів через інфляцію може вплинути на зниження активності серед тих, хто планував придбання житла за іпотекою", – зазначив експерт.

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На скільки подорожчають квартири

Олег Приходько підкреслив, що до завершення 2024 року ціни на нерухомість можуть підвищуватися в межах інфляційних показників, а саме на 7-10%.

Він також відзначив, що "війна накладає додаткові ризики на ринок нерухомості". Серед них є чинники, які суттєво впливають на рішення інвесторів та покупців:

Це може призвести до уповільнення темпів введення нових об'єктів в експлуатацію, що в свою чергу підтримає високі ціни на вже існуючі житлові комплекси.

Також це може змінити попит у бік певних міст або районів, що, в результаті, призведе до нерівномірного підвищення цін по всій країні.

"Загалом під час війни ситуація на ринку залишається нестабільною, і основні фактори, які впливатимуть на ринок восени та взимку 2024-2025 років, — це економічна невизначеність, зростання вартості життя та безпекові ризики, пов'язані з бойовими діями", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про те, чому українці уникають покупки житла і що чекає ринок нерухомості.

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