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В Україні запровадили нові правила технічного контролю авто: про що варто знати водіям

Ціхоцька Марія

В Україні запровадили нові правила технічного контролю авто: про що варто знати водіям
В Україні набирають чинності нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів

Уже з 1 червня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, а також підвищуються тарифи на ці послуги. Процес техогляду тепер обов’язково має бути повністю зафіксований на відео — від початку до завершення. Це правило повертається після тимчасового скасування під час воєнного стану.

Про ключові зміни повідомляє West Auto Hub із посиланням на постанову Кабміну №286 від 4 березня 2025 року. Тепер потрібно фотографувати авто з усіх чотирьох боків із ввімкненими габаритними вогнями, фарами, протитуманками та аварійкою. Особливий акцент зроблено на фіксації роботи всіх світлових елементів.

До фотознімків одометра додається обов’язкове фото тахографа, якщо такий є, а також знімки таблички про його перевірку. У навчальних автомобілях дозволено загальне фото додаткових педалей і дзеркал, без детального опису кожного елемента.

Окрім обов’язкового фото салону без місця водія, вводиться опція додаткової перевірки автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування.

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Підвищені вимоги до фото

Знімки мають бути:

  • чіткими та добре освітленими;
  • без обробки;
  • з авто, що займає щонайменше 70% кадру;
  • з автоматично зафіксованою датою, яка має відповідати даті оформлення протоколу.

Що більше не потрібно робити

Деякі вимоги скасовано. Відтепер технічний контроль не потребує:

  • фіксації результатів гальмівних тестів;
  • фотозйомки вихлопних показників (СО, СН, димності);
  • друку фото на звороті протоколу.

Нові тарифи з 1 червня

Вартість техогляду зросте:

  • легкові авто та вантажівки до 3,5 т — з 1050 до 1700 грн;
  • автобуси та вантажні авто понад 3,5 т — з 1500 до 2300 грн;
  • мотоцикли й причепи — ціна залежатиме від категорії, до 2300 грн.

Інші оновлені тарифи:

  • внесення відмітки МСТО — з 300 до 500 грн;
  • перевірка цифрового тахографа — 1600 грн (було 1200);
  • зчитування з картки водія — 150 грн (раніше 100);
  • зчитування з тахографа — 300 грн (раніше 250).

Нові правила мають забезпечити більшу прозорість процедури ОТК та покращити контроль за її якістю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

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