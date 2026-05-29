В Україні зростуть в ціні одразу три категорії продуктів: що подорожчає

Ціни на продукти харчування в Україні можуть піти вгору на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема через вплив конфлікту навколо Ірану. Найближчим часом найбільш відчутне подорожчання прогнозують для хліба, молочної продукції та м’яса.

Про це в коментарі виданню "Фокус" повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, ескалація та обмеження логістичних маршрутів, зокрема ризики для Ормузької протоки, вже позначилися на світових цінах на енергоносії та добрива. Особливо відчутно зросла вартість азотних добрив — приблизно на 35% у порівнянні з попереднім сезоном, що безпосередньо б’є по собівартості агровиробництва.

Марчук також зазначає, що аграрії нині закуповують пальне значно дорожче — орієнтовно на 67% вище, ніж торік. Оскільки продукція потрапляє на ринок із затримкою у кілька місяців, ці додаткові витрати поступово закладаються у кінцеву ціну для споживача.

Найбільш чутливими до подорожчання енергоносіїв залишаються переробні підприємства, молочні ферми та птахофабрики. Вони критично залежать від електроенергії та газу, тому зростання тарифів і ресурсів автоматично відображається на вартості продукції.

За оцінками експерта, у першу чергу дорожчатимуть товари з коротким терміном зберігання. Серед них:

хліб і хлібобулочні вироби

молочна продукція

м’ясо птиці

свинина

яловичина

Водночас зростання цін на овочі в літній період може бути повільнішим завдяки сезонності. Продукція відкритого ґрунту потребує менших енергетичних витрат порівняно з тепличним виробництвом, що частково стримує подорожчання.

