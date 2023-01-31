У ЗСУ пояснили, що робити, коли заброньованому від мобілізації вручили повістку

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що робити, коли військовозобов'язаному вручили повістку попри бронь від призову. Також це стосується громадян, які мають відстрочку від мобілізації.

За його словами, така повістка може бути анульована. Про це Горбач сказав у коментарі Military Media Center.

Він зазначив, що військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, повинен носити з собою усі документи, які посвідчують це. Таким чином особі не зможуть вручити повістку.

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"Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована", – наголосив Горбач.

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах держвлади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це потрібно для виконання встановлених мобілізаційних завдань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, що адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

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