У покинутих шахтах в Мексиці помітили павуків-монстрів розміром з м’яч (фото)

У печерах та закинутих шахтах в Мексиці знайшли павуків, розмір яких майже як софтбольний м'яч. Тільки його лапи мають довжину 15 сантиметрів.

Як повідомляє IFLScience, ці павуки отруйні, від укусу вражається нервова система та є загроза смерті. Ці "мандрівні павуки" Califorctenus cacachilensis ведуть нічний спосіб життя. А ще вони не плетуть павутину, а просто бігають, аби зловити здобич.

"Мабуть, найбільш вражаючий "шахтарський павук" — це вид, який вперше був ідентифікований у покинутій шахті в південній Нижній Каліфорнії, Мексика. Його знайшли після того, як виявили порожнисте лушпиння", – пише видання.

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Джим Берріан, ентомолог з Музею природної історії Сан-Дієго, зазначив, що екзоскелет павука було знайдено у тріщинах між скель.

"Екзоскелет був аномально великим, і я міг сказати за малюнком очей, що він був у групі павуків, мандрівних павуків із родини Ctenidae, з дуже невеликою кількістю видів у Нижній Каліфорнії", – пояснив вчений.

Після того, як вчені дослідили екзоскелет павука, з'ясували, що він належав виду павуків Sierra Cacachilas, або Califorctenus cacachilensis, які є родичами отруйного бразильського мандрівного павука Phoneutria fera. Джим Берріан каже, що під час дослідження його вкусив один Califorctenus. "Ми не аналізували токсичність отрути, але більшість мандрівних павуків не такі небезпечні, як бразильські мандрівні павуки", – пояснив він.

За його словами, нестачу сили отрути компенсує розмір. З розмахом ніг близько 10 сантиметрів і коротким кремезним тілом заввишки 2,5 сантиметра його розгорнуті розміри приблизно схожі на м’яч для софтболу.

Вчений каже, що з огляду на те, що шахта, де знайшли павука, не завжди була покинутою, тож це означає, що шахтарі колись "жили поруч із цими гігантами".

Раніше біологи з Університету Джорджії, які досліджували реакцію різних видів павуків на стресові чинники, з'ясували, хто з павуків найбільш "сором'язливий".

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