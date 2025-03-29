Важливий іспит для Реала та Леганеса

У суботу, 29 березня, мадридський Реал прийме Леганес на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Цей матч 29-го туру Ла Ліги привертає увагу вболівальників, адже зустрічаються чинний чемпіон та новачок еліти, а значення поєдинку велике для обох команд.

Для Реала це протистояння має принципове значення в гонитві за чемпіонство. Після 28 турів "вершкові" йдуть другими, маючи 60 очок, і відстають від лідера Барселони на три очки. Втрата очок із аутсайдером може дорого коштувати мадридцям, тож команда Карло Анчелотті налаштована рішуче. На власному полі Реал цього сезону майже бездоганний, тож уболівальники очікують чергової перемоги у рідних стінах.

Для Леганеса кожне очко на вагу золота в боротьбі за виживання. Новачок Ла Ліги наразі займає 18-те місце з 27 очками. Команда Борхи Хіменеса здобула лише шість перемог у 28 турах, а на виїзді виступає невдало — всього 10 очок у 14 матчах. Історія зустрічей теж не на користь гостей: у 9 матчах Ла Ліги проти Реала жодної перемоги (лише дві нічиї).

Попри статистику, списувати гостей не варто. У грудні Леганес вже спричинив сенсацію, обігравши Барселону на її полі (1:0). Хоча після зимової паузи "пепінерос" збавили оберти (після перемоги над Хетафе поступилися Сельті та Бетісу), на гру проти гранда вони виходять без тиску. Реалу слід бути обачним: після матчів збірних лідери можуть бути не в оптимальних кондиціях, тож Анчелотті може провести ротацію. Ймовірно, у воротах "вершкових" з'явиться український голкіпер Андрій Лунін, адже Тібо Куртуа цього разу поза заявкою.

Для вболівальників цей матч – більше, ніж рядовий тур чемпіонату. Шанувальники Реала очікують яскравої гри та результату, який збереже шанси на титул. Прихильники Леганеса мають нагоду побачити свою команду на Бернабеу і помріяти про чергову сенсацію. Протистояння фаворита й аутсайдера привертає увагу багатьох уболівальників, адже обидва клуби вкрай мотивовані: одні – борються за титул, а інші – за виживання. Саме тому суботній поєдинок у Мадриді обіцяє бути особливо цікавим.

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