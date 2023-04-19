Весняна страва для гурманів: Клопотенко поділився рецептом смажених огірків

Свіжі огірки можна не лише додавати у салати, маринувати, солити та консервувати. Вони чудово смакуватимуть ще й смаженими.

Рецептом смажених огірків поділився відомий кухар Євген Клопотенко. Він зауважив, що ця страва – "і чудова самостійна закуска, і простий та швидкий гарнір до м’яса чи риби".

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"Для цього рецепту краще взяти невеличкі хрусткі овочі з тонкою шкіркою. З товстошкірих вийде не так смачно. Смажити треба швидко на середньому вогні. Так огірки залишаться трохи хрусткими, а також не втратять повністю свій яскравий колір. Кількість перцю чилі регулюйте до смаку", – дав він кулінарні настанови.

Інгредієнти:

Огірки – 400 грамів

Перець чилі – 5-10 г

Соєвий соус – 2 ст. л.

Олія – 1 ст. л.

Як готувати:

Огірки помийте, обсушіть та відріжте хвостики. Наріжте напівкільцями товщиною 5-6 мм.

Перець чилі помийте та наріжте тоненькими слайсами.

Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть огірки. Обсмажте на середньому вогні протягом хвилини. Влийте 2 ст. л. соєвого соусу, додайте слайси чилі та смажте все разом ще 2 хвилини.

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