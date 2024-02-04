Ветеран озвучив прогноз, коли в Україні почнеться масова мобілізація

В Україн триває загальна мобілізація, через що чоловіки віком від 18 до 60 років можуть підлягати призову. Верховна Рада має найближчим часом проголосувати урядовий законопроєкт щодо нововведень мобілізації.

Якщо парламент ухвалить документ у лютому, масова мобілізація в Україні розгорнеться лише навесні. Таку думку озвучив ветеран війни України проти РФ, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий для "24 Каналу".

За його словами, урядовий законопроєкт у тому вигляді, в якому його вдруге внесли у парламент, "не розв'язуватиме ті проблеми, які потрібно".

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"І якщо навіть нам вдасться тепер цей законопроєкт удосконалити, і до весни за нього проголосують, то теж треба розуміти, що в такому разі навесні тільки розгорнеться достатньо масова мобілізація", – зазначив експерт.

Дикий додав, що Україна має бути готова до боїв влітку, інакше повториться історія 2023 року, коли наступ намічався на весну, а почався 6 червня.

"Але тоді лімітували не люди, а саме залізо, яке надто повільно їхало від союзників. Цього разу навпаки, залізо вже є, а от чи наберемо ми вчасно людей?" – вказав він.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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