Закохає навіть найвибагливішого гурмана: рецепт гарбузового пирога з сиром
Цей пиріг здатен закохати буквально будь-кого в гарбузи
Інгредієнти:
550 г гарбуза
350 г кисломолочного сиру 9% жирності
1 ч. л. кориці
100 г цукру
2 ст. л. кукурудзяного крохмалю
2 яйця
350 г цукрового печива
170 г вершкового масла
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Спосіб приготування:
Гарбуз запечіть в духовці при температурі 200 градусів 30-40 хвилин. Охолодіть та перебийте блендером.
Також перебийте сиру з цукром, корицею, кукурудзяним крохмалем і яйцями.
Додайте до сирної маси гарбузове пюре і перемішайте. Духовку виставте на 180 градусів.
Блендером подрібніть цукрове печиво та додайте до нього м'яке вершкове масло і перемішайте.
Викладіть масляну крихту в форму для запікання і утрамбуйте руками. Добре сформуйте бортики.
Викладіть у форму гарбузову-сирну масу і випікайте 40-50 хвилин при 180 градусах.
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