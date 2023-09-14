Закохає навіть найвибагливішого гурмана: рецепт гарбузового пирога з сиром

Цей пиріг здатен закохати буквально будь-кого в гарбузи

Інгредієнти:

550 г гарбуза

350 г кисломолочного сиру 9% жирності

1 ч. л. кориці

100 г цукру

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

2 яйця

350 г цукрового печива

170 г вершкового масла

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Спосіб приготування:

Гарбуз запечіть в духовці при температурі 200 градусів 30-40 хвилин. Охолодіть та перебийте блендером.

Також перебийте сиру з цукром, корицею, кукурудзяним крохмалем і яйцями.

Додайте до сирної маси гарбузове пюре і перемішайте. Духовку виставте на 180 градусів.

Блендером подрібніть цукрове печиво та додайте до нього м'яке вершкове масло і перемішайте.

Викладіть масляну крихту в форму для запікання і утрамбуйте руками. Добре сформуйте бортики.

Викладіть у форму гарбузову-сирну масу і випікайте 40-50 хвилин при 180 градусах.

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