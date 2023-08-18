Всередині скам’янілого яйця динозавра вперше знайшли ідеально збережений ембріон (фото)

Неймовірно рідкісний, повністю збережений ембріон динозавра був знайдений всередині скам’янілого яйця, яке збирало пил понад десять років у сховищі музею в Китаї.

Вік ненародженого зразка складає від 66 до 72 мільйонів років, повідомляє IFLScience.

Дослідники з'ясували, що цей ембріон належить до групи пернатих беззубих тероподів, відомих як овірапторозаври. Не вилуплена істота 27 сантиметрів у довжину знаходилася у позі, типовій для сучасних ембріонів птахів.

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Автори дослідження пояснюють, що їхній екземпляр на прізвисько Baby Yingliang (Крихітка Інлян) був знайдений з головою вентральною до тіла, зі ступнями по обидва боки, а спина його була скручена вздовж яйця. Вони кажуть, що така поза "раніше не впізнавалася у не пташиного динозавра, але нагадує пізню стадію сучасного пташиного ембріона".

"Цей маленький допологовий динозавр виглядає так само як пташеня, згорнуте в яйці, що є ще одним доказом того, що багато рис, характерних для сучасних птахів, вперше виникли у їхніх предків-динозаврів", — сказав у своїй заяві автор дослідження професор Стів Брусатт.

Це яйце нині зберігається в Кам'яному музеї історії природи Yingliang. Baby Yingliang є одним з найповніших ембріонів динозаврів, які коли-небудь були знайдені, що дозволяє дослідникам побачити рідкісне дитинча теропода. Однак, оскільки це єдиний зразок у своєму роді, автори дослідження визнають, що на основі їхніх спостережень не можна зробити твердих висновків про природу ембріонів динозаврів і що потрібно буде вивчити більше таких скам’янілостей, перш ніж можна буде підтвердити будь-які гіпотези.

Проте, вони прийшли до висновку, що "цей новий винятковий викопний ембріон натякає на те, що деякі ранні форми поведінки розвитку (підтягування), які часто вважаються винятково пташиними, можуть бути глибше вкорінені в лінії тероподів".

Нагадаємо, біля берегів Антарктиди виявлено морську антарктичну "пір'яну" зірку з 20 "руками". Ця істота була досі невідомою.

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