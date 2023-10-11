У Флориді під час будівництва виявили корабель 19 століття (відео)

У центрі міста Сент-Огастин, Флорида, біля основи Левового мосту будівельники виявили дерев'яний човен 1800-х років. Човен має характеристики місцевого корабля, який, швидше за все, використовувався для риболовлі або, можливо, для звичайної перевізної торгівлі.

Судно нагадує за формою каное. Це ще не все, що знайшли археологи, які прибули на місце, повідомляє First Coast News.

"Ми бачили фрагменти старих керамічних ємностей, пляшок, іржавих уламків заліза, а також надрізи кісток, можливо, від чиїхось відбивних, які вони їли на вечерю. Можливо, вони просто скребли тарілку у воду", – розповіли дослідники.

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Вчені також знайшли старий шкіряний черевик, який з’явився після громадянської війни. Держава не допустила камери преси до місця, а фотографії артефактів досі не оприлюднені.

Човен буде повністю витягнуто з мулу, але куди він та інші артефакти подінуться, незрозуміло.

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