У Франції серед решток неандертальців в печері знайшли дитячу кістку віком 45 тисяч років

Археологи у Франції виявили печеру, в якій містилися рештки неандертальців. Серед них знайшли останки стегна сучасної людської дитини. Помітивши відмінності між стародавньою клубовою кісткою та кісткою новонароджених, науковці стверджують, що немовля може представляти раніше невідому ранню лінію Homo sapiens.

Як повідомляє IFLScience, рештки були знайдені у печері Гротт-дю-Ренн, що є одним з найцікавіших місць палеоліту в Європі, оскільки вважається, що вона була заселена приблизно в той час, коли сучасні люди змінили неандертальців.

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Зазначається, що коли науковці провели дослідження знайдених решток, між них виділялася стегнова кістка дитини. Її форма значно відрізнялася від клубової кістки неандертальця та більше відповідала іншій морфології – сучасних людей.

"Ми припускаємо, що це пов’язано з його приналежністю до ранньої сучасної людської лінії, морфологія якої дещо відрізняється від сучасних людей", – зазначили автори дослідження, додавши, що цей родовід ніколи раніше не був задокументований.

Вони вважають, що немовля, ймовірно, було членом популяції людей, яка співіснувала з останніми неандертальцями під час переходу від середнього до верхнього палеоліту, 41000-45000 років тому.

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