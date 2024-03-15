Під час російського удару по Одесі загинув командир батальйону 'Цунамі', ексвіцемер міста і замначальника ГУНП (фото)

Під час російського балістичного удару по Одесі 15 березня загинули представники ДСНС та поліціянти. Зокрема, стало відомо, що унаслідок ракетної атаки пішов з життя командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

Про його смерть повідомив воїн 58 ОМБр, побратим загиблого Євген Тєрєхов.

"Санька, як же так… Ти з 2014 на війні… Спочатку Дніпро-1, потім Національна Поліція, Потім Батальйон "Цунамі" Лють. Пройшов багато. Ти був достойним сином нашої неньки! В нас різні були моменти, але завжди поважали один - одного, дружили й завжди могли по дзвінку примчатись на допомогу…! Сьогодні Україна втратила потужну людину, з Великим Добрим Серцем!", – написав Тєрєхов у Фейсбуці.

Олександр Гостіщев, біографія:

Народився 19 лютого 1983 року у Дніпропетровську. Закінчив Український державний хіміко-технічний університет, 2017 року здобув другу вищу освіту за спеціальністю "право" у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

До 2014 року працював у приватному підприємстві директором із розвитку.

З початком війни на сході пішов добровольцем до батальйону "Дніпро-1". З червня 2014 року проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Брав участь у визволенні Маріуполя, Іловайська та інших операціях на території Донецької області.

З лютого 2015 року – в органах внутрішніх справ. Очолював Жовківське відділення поліції у Львівській області, а потім підрозділи патрульної поліції у прифронтових містах Луганської області Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

У 2017-2019 роках керував управлінням патрульної поліції в Луганській області. У липні цього року очолив управління превентивної діяльності ГУНП на Одещині.

13 грудня 2021 року призначений заступником начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Також стало відомо про смерть колишнього віцемера Одеси, який служив у Силах оборони, Сергія Тетюхіна.

Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

Повідомляється й про смерть заступника начальника ГУНП, керівника управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області Дмитра Абраменка.

Нагадаємо, 15 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про 19 загиблих та понад 70 поранених.

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