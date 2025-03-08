Водіїв в Україні можуть оштрафувати, навіть якщо вони не порушували ПДР: кого стосується

В Україні водії зазвичай переймаються тим, як уникнути штрафів за порушення правил дорожнього руху. Однак навіть при суворому дотриманні ПДР існує ймовірність, що вас можуть притягнути до відповідальності лише через певні предмети в автомобілі.

Зокрема, це стосується перевезення певних вантажів без необхідних документів. Про це пише сайт "SUV News".

Очевидно, що в автомобілі заборонено перевозити наркотичні речовини, зброю та інші предмети, обіг яких заборонений законом. Їх зберігання може призвести до кримінальної відповідальності.

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Як пояснив досвідчений патрульний, водій може отримати штраф у розмірі 510 гривень, якщо в його автомобілі перевозитиметься понад 60 літрів пального в каністрах. Крім того, можуть виникнути проблеми при перевезенні мисливських трофеїв. Наприклад, якщо вас пригостили м’ясом лося, але ви не маєте відповідних документів, штраф може сягнути 80 000 гривень.

Крім того, перевезення деревини без належних документів може обійтися у 1 530 гривень, а за значні обсяги збитків сума штрафу може зрости до 51 000 гривень. Тому юристи радять уважно стежити за тим, які речі та в яких кількостях ви перевозите у своєму автомобілі.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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