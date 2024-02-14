Військові пенсії зростуть у березні: скільки отримуватимуть українці

У березні відбудеться щорічна індексація пенсій. У результаті чого зростуть виплати для українців. Зокрема, це стосується й військових пенсій.

Про це повідомило видання "На пенсії". Пенсії військових почали підлягати індексації на загальних засадах з минулого року.

За інформацією видання, орієнтовний рівень індексації становитиме 13%. Проте Кабінет Міністрів України повинен ухвалити остаточне рішення щодо збільшення пенсій та порядок проведення індексації з 1 березня 2024 року.

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Після ухвалення рішення всі військові пенсії збільшать приблизно на 13%. Мова йде про основний розмір пенсії, без надбавок.

Таким чином можуть бути збільшені мінімальні пенсії за інвалідністю для військовослужбовців. А саме:

І група інвалідності – 5512,19 гривні;

II група – 5262,01 гривні;

III група – 5010,64 гривні.

У результаті пенсії військових зростуть близько на 651-715 гривень з березня.

Видання додало, що у залежності від звання, посади, групи інвалідності та причин, розміри можуть підвищити ще на 10-30%.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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