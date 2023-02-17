Воїни 503 ОБМП та 36-ї бригади показали 'нічне сафарі' на окупантів (відео)

Українські аеророзвідники вночі вистежили окупантів, що ховалися в окопах та снували нашими територіями. Наші захисники чітко відпрацювали по ворогу.

Відео ліквідації інтервентів з'явилося у соцмережах. Зазначається, що працювали 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 503 Окремий батальйон морської піхоти.

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На кадрах можна побачити, як дрони фіксують місцезнаходження ворога та ліквідують його скиданнями ВОГів з безпілотників.

"У вічний сон жахів морські піхотинці проводжають російських солдатів на українській Донеччині. До вашої уваги нічне сафарі на окупантів спільними зусиллями 503 Окремого батальйону морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського", – йдеться в описі до відео.

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Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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