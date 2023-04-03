'Війна має закінчитися раптово': астролог дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

Війна в Україні може закінчитися раптово, ЗСУ мають великі шанси на успіхи на фронті у квітні. Особливо важливими будуть 21-22 квітня.

Про це ТСН заявив астролог та хіромант Володимир Бадіян. "Деякі моменти будуть навіть 5 квітня. У нас є можливості, тому завоювання будуть. Президент Росії Володимир Путін робить все, що він каже, триває ядерна маніпуляція. Він йтиме до кінця, поки живий. Але він сам. По-справжньому його ніхто не підтримує, хоча купують у нього нафту", – наголосив він.

За словами астролога, у певний момент війська РФ просто відійдуть із захоплених територій. Відбудеться дуже важлива подія, яка вплине на Путіна.

"Переговори почнуться або цієї весни, або восени. Але закінчення війни буде трохи пізніше. Другий сценарій - навіть якщо Путін не залишиться, у нас не буде спокою, якщо ми віч-на-віч залишимося з Росією. У Росію такий менталітет і спотворена історія, у них 100-відсоткове розуміння, що Україна – це Росія. Це буде тягтися до того моменту, поки не матимемо ядерну зброю або коаліцію", – зазначив Бадіян.

Він уточнив, що створення коаліції можливе у 2024 році, і перша зацікавлена у цьому країна-Польща.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.