Волонтерка Васіліса, яка оскандалилась коментарем про смерть військового, видалила пост, не вибачившись: що про неї відомо

Українська блогерка Василіса Мазурчук, яка зараз знаходиться в Ірландії, викликала суперечки в суспільстві своїми відвертими коментарями щодо поведінки українського бійця перед стратою його окупантами.

Вона заявила, що не бачить у цьому ситуації достатньої мужності, що викликало шок серед українців. Після шквалу критики, Мазурчук заявила, що не має наміру видаляти свою публікацію та відмовляється вибачатися за свої слова.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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У першому пості Мазурчук писала, що бійцеві перед смертю треба було поводитися гідно, як "Воллес у "Хороброму серці".

Скандал з Васілісою Мазарчук

Відео, на якому російські окупанти жорстоко вбивають українського захисника, викликало загальне обурення у суспільстві, але думки Мазурчук розізлили багатьох українців, особливо з урахуванням її відсутності в Україні в цей важкий час.

"Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть собі запхати остуди далеко", – написала Васіліса.

У батальйоні "Донбас" спростували, що ця жінка коли-небудь в них працювала і загалом має стосунку до військового підрозділу.

"Друзі, офіційно заявляємо – дана особа не має жодного відношення до БСП НГУ "Донбас". Дуже велике прохання – перевіряйте інформацію, перш ніж робити висновки", – йдеться в повідомленні.

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Далі дівчина спробувала виправдатися, мовляв, її не так зрозуміли, і пост був не з метою висміяти загибель, а про те, що немає сенсу просити щось у нелюдів і вбивць.

Васіліса Мазарчук пише пости-виправдання

Пізніше, вона написала пост з виправданнями того, що вона зараз знаходиться не в Україні. Як вона сама написала в "злому пості", виїхала в Ірландію вона лише тому, що боїться за дітей і не хоче сидіти в підвалах під час тривог.

"Я розумію лише одну категорію людей. Тих, які рятують дітей. Бо дітям нема чого робити по підвалах. Нема чого робити під тривогами. Нема чого робити у небезпеці", – написала вона.

Чому Васіліса Мазарчук виїхала з України

Раніше доньку Медведчука запідозрили у фальсифікації документів і вона потрапила в скандал у Москві.

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