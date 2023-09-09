Лікарі назвали найкорисніший для організму овоч: ви будете здивовані

Морква - це не просто смачний та корисний овоч, але і потужний антиоксидант, який може допомогти боротися з ознаками старіння. Якщо ви вважали, що морква корисна лише для зору, то готуйтеся дізнатися більше про її чудові властивості.

Про це пише Ukr.media.

Бета-каротин, який надає моркві яскравий оранжевий колір, є основним пігментом і попередником вітаміну А в нашому організмі. Вітамін А славиться своєю здатністю підтримувати здоров'я шкіри, зменшуючи її сухість і зморшки.

Морква містить численні антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, які можуть пошкодити клітини та призвести до передчасного старіння.

Дослідження показують, що антиоксиданти в моркві можуть допомогти захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, зменшуючи ризик появи зморшок та інших ознак старіння.

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Морква також сприяє зміцненню нігтів та волосся завдяки своїм вітамінам та мінералам. Регулярне вживання моркви робить волосся більш блискучим і здоровим.

Щоб зберегти максимум корисних властивостей моркви, варто вживати її різними способами: сирою у салатах або як смачний снек, вареною (проте, варіння має бути коротким або на пару), запеченою у духовці з медом або оливковою олією, у формі соку або блюд на пару.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за морквою та буряком, щоб вони вродили солодкими.

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