"Брама до пекла": чому не можна проходити під стовпами у вигляді літери "Л"

Чому не можна проходити під стовпами у вигляді літери Л

Чи не кожен з дитинства чув, що не можна проходити під стовпами у вигляді літери "Л". Навіть біля таких локацій збоку витоптана окрема стежина.

Здебільшого люди обходять такі місця, бо там нібито водиться нечиста сила. А хто не буде ігнорувати заборону, чекатимуть неприємності та нещастя.

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Що каже народна прикмета

За однією з версій, такий стовп має схожість з "рогом", тому асоціюється з ворота в пекло, нечистою силою та негативною енергетикою. Якщо пройти під стовпом, то можна стати "жертвою" та накликати на себе біду.

При цьому старі люди кажуть, що пройти під такою інструкцією означає накликати великі проблеми. Людина навіть може не дійти туди, куди планувала йти. Якщо ви легковажно ставитеся до заборони та впевнені, що з вами нічого не станеться, то варто знати, що за необережність та легковажність можна заплатити високу ціну.

Чи можна проходити між стовпом літерою Л

Також кажуть, що якщо людина пройшла під таким стовпом у роздратованому та злому настрої, то незабаром у неї станеться конфлікт із другою половинкою. Усі негативні думки, які були актуальні для нього на той момент, відбудуться в реальності.

Логічне пояснення про стовпи літерою "Л"

Кожна людина може вірити у прикмети, або ж ні. Утім, таке застереження зародилося не просто так. Майже кожен бачив, що поряд із такими стовпами завжди є обхідна доріжка, яку протоптали люди. Проте це вибір кожного, чи дослухатися до таких заборон, чи ходити зручною доріжкою під стовпом.

Чи можна проходити між стовпом літерою Л

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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