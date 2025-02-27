Ворожі дрони атакували Київщину: зайнялась потужна пожежа на промисловому обʼєкті (фото)

У Київській області через атаку російських безпілотників сталася масштабна пожежа на одному з промислових об’єктів. Займання виникло вночі внаслідок падіння уламків БПЛА.

Станом на 6:30 ранку вогонь вдалося загасити. До ліквідації пожежі залучили 81 рятувальника та 24 одиниці техніки. Загиблих і постраждалих немає. Про це повідомляє ДСНС в Telegram, в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

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За словами в.о. голови Київської ОВА Миколи Калашника, пожежа сталася у Бориспільському районі, де також були пошкоджені складські приміщення, елеватор і два автомобілі. У Броварському районі постраждали два приватних будинки. Крім того, в Обухівському районі через падіння уламків збитих дронів загорівся очерет на відкритій місцевості, але пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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