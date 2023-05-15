'Все інше – це непотрібний симулякр': у Зеленського пояснили, коли почнуться переговори з рф

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдину умову, після якої можуть початися переговори України та рф. Все інше він назвав непотрібним симулякром мирного врегулювання.

Йдеться про виведення російських військ з території України. Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Відправною точкою будь-якого діалогу з росією є безумовне виведення російських збройних формувань за межі території України. Все інше – це непотрібний симулякр "мирного врегулювання", – йдеться у повідомленні.

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Радник глави ОП додав, що зброя та механізм притягнення до юридичної відповідальності винних у злочині агресії – це те, над чим мають працювати партнери України, які хочуть миру.

Додамо, у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо неможливості проведення переговорів з російським диктатором володимиром путіним.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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