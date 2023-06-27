Всього три інгредієнти: простий рецепт фаршированих кабачків від Клопотенка
Всього три інгредієнти: простий рецепт фаршированих кабачків від Клопотенка
Страви з кабачків – хіт літнього сезону. Якщо ви вже пробували приготувати деруни з цих овочів за нашим рецептом, готуйтеся до нової страви – запечених кабачків з сиром.
Цим рецептом поділився відомий український кулінар Євген Клопотенко. Він пропонує начинити їх кисломолочним сиром та запекти у духовці. "Вийде напрочуд ніжно, соковито та дуже смачно", – каже кухар.
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Які інгредієнти потрібні:
- Кабачки – 2 шт.
- Кисломолочний сир – 330 г
- Моцарела – 100 г
- Сіль та перець до смаку
Як готувати:
- Духовку треба розігріти до 180 градусів.
- Кабачки помийте, розріжте навпіл та ложкою дістаньте середину.
- Моцарелу натріть та змішайте з сиром. Посоліть та поперчіть до смаку, перемішайте. Можна додати покришеного кропу чи петрушки – за бажанням.
- Наповніть начинкою кабачки, викладіть на деко чи у форму для запікання. Запікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів.
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