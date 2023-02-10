ЗСУ з одного пострілу ефектно знищили ворожу САУ (відео)

Українські військові показали знищення російської самохідної артилерійської установки. Для ліквідації САУ окупантів знадобився всього один влучний постріл.

Знищили ворожу техніку бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади Якова Гандзюка. Про це повідомили на каналі Сухопутних військ Збройних сил України у Telegram.

"Один постріл – мінус самохідна артилерійська установка ворога. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ворожа САУ розташувалася у зимовій лісопосадці. Наступної миті українські військові завдають влучного удару по техніці.

Внаслідок влучання снаряда, САУ росіян загоряється, а перебувавших поряд окупантів відкидає у різні боки.

Точний час та місце ліквідації російської військової техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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