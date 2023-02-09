ЗСУ з артилерії знищили російський гелікоптер Мі-24 (відео)

Українські військовослужбовці знищили за допомогою артилерії російський гелікоптер Мі-24. За попередніми даними, на борту могло перебувати військове керівництво окупантів.

Ворожий гвинтокрил ліквідували бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Відео опублікували на сторінці військових у Facebook.

"Наші Князівські дракони-боги війни змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають)! Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові помітили пересування ворожого гелікоптера. Коли ворожа авіація приземлилася, наші бійці з артилерії завдали влучного удару по гвинтокрилу та особовому складу окупантів.

На жаль, точні втрати ворогів не відомі. Час та місце ліквідації російських військових не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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