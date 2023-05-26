ЗСУ знищили 20 окупантів та взяли у полон трьох росіян під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, стримуванням загарбників та звільненням територій займаються бійці штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр.

У результаті операції було ліквідовано 20 окупантів. Про це повідомили на каналі 3-ї окремої штурмової бригади у Telegram.

"Зачистка лісосмуги і каналу від росіян. Злагоджена робота двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Вогневе прикриття мінометів, артилерії, марскменів, АГС і БПЛА зі скидами", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українським штурмовикам також вдалося взяти у полон трьох окупантів. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

На відео можна побачити, як українські військові просуваються лісосмугою та знищують загарбників.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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