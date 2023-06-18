ЗСУ знищили САУ та КАМАЗ з боєприпасами росіян на Донецькому напрямку (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, на Донецькому напрямку захисникам України вдалося знищити САУ 2С3 "Акація" окупантів.

Також бійці ліквідували вантажівку КАМАЗ з боєприпасами росіян. Відеозапис успішної атаки наших військових опублікували у соцмережі.

Зазначається, що цілі виявили аеророзвідники 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Вони передали дані артилерійським групам, які успішно знищили ворожі об'єкти.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили переміщення ворожої САУ. На наступних кадрах показано влучання артилерійського снаряда, внаслідок чого військова техніка окупантів загорілася та вибухнула.

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Також показано знищення вантажівки з боєприпасами. Внаслідок влучання автомобіль почав горіти, а боєкомплект – вибухати.

Точний час та місце знищення ворожих цілей не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

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