Всю ніч лунали вибухи і пожежі: дрони атакували військові підприємства в Енгельсі, завод в Казані (фото, відео)

У ніч на 14 січня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Як повідомляє російська служба BBC, посилаючись на офіційні джерела, про це стало відомо з місцевих звітів.

За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, внаслідок атаки українських дронів було пошкоджено "одне з промислових підприємств".

"Унаслідок атаки безпілотників зазнало пошкоджень промислове підприємство в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі", — зазначив він у своїх соцмережах.

Яке саме підприємство постраждало, Роман Бусаргін не уточнив. Раніше він також називав "промисловим підприємством" нафтобазу в Енгельсі, яку атакували дрони тиждень тому.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про пожежу, яка, ймовірно, виникла на нафтобазі або нафтопереробному заводі в Саратові, що розташований на іншому березі Волги навпроти Енгельса.

Також в Енгельсі через наліт дронів у вівторок скасували заняття у школах.

Тим часом повідомляється про те, що українські дрони атакували хімічний завод "Оргсинтез" у Казані.

Завод компанії "Казаньоргсинтез" розташований на північній околиці Казані та, згідно з відкритими джерелами, займається виробництвом полімерних матеріалів.

Однак влада Татарстану заявила, що внаслідок атаки дронів у передмісті Казані сталася пожежа лише в газовій цистерні, яку вже загасили.

Крім того, російська служба цивільної авіації оголосила про тимчасове закриття аеропортів у Пензі та Ульяновську.

Ульяновськ знаходиться на Волзі між Саратовом і Казанню, тоді як Пенза розташована приблизно за 250 км на південний захід від Ульяновська та за 200 км на північ від Саратова. Раніше Росавіація повідомила про відновлення роботи аеропортів у Калузі та Тамбові, які, разом з аеропортами Саратова та Казані, були закриті трохи більше ніж годину тому.

Нагадаємо, раніше у РФ заявляли про атаку дронів на 7 областей.

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