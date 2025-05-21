Ви могли не знати про це: за що вимагатимуть доплату у громадському транспорті у 2025 році

У міському транспорті — автобусах, тролейбусах і трамваях — діють чітко визначені правила поведінки, оплати проїзду й перевезення багажу. Вони встановлені для забезпечення безпеки та комфорту всіх пасажирів.

Проте, окрім вартості квитка, пасажирам іноді доводиться оплачувати додаткові послуги — і про деякі з них знають не всі. Про те, за що потрібно доплачувати пасажирам громадського транспорту, зазначається на сайті Верховної Ради України.

У громадському транспорті діють конкретні обмеження щодо перевезення речей. Якщо ваш багаж:

важить понад 40 кг;

має розміри, що перевищують 100×50×30 см;

або довжину понад 190 см —

контролер або водій мають право відмовити в перевезенні. У такому випадку пасажира можуть попросити залишити салон на найближчій зупинці.

Однак остаточне рішення ухвалює контролер — він має право виміряти багаж рулеткою або зважити його. Існують такі правила:

до 30 кг — речі вважаються ручною поклажею, і їх можна перевозити безкоштовно;

— речі вважаються ручною поклажею, і їх можна перевозити безкоштовно; від 30 до 40 кг — потрібно придбати і закомпостувати ще один квиток;

— потрібно придбати і закомпостувати ще один квиток; понад 40 кг або великогабаритний багаж — перевезення може бути заборонене.

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Що ще дозволено брати з собою

Без додаткової плати пасажир має право перевозити:

санчата;

велосипед;

дитячий візочок;

дрібний садовий інвентар;

клітку з маленькою твариною.

Як перевозити домашніх тварин

Кішок і собак дозволено перевозити в салоні, але є кілька важливих умов:

собака має бути в наморднику та на короткому повідку ;

; за запитом контролера потрібно пред’явити ветеринарні документи ;

; за відсутності документів — пасажиру можуть відмовити в поїздці.

Дотримання цих правил допоможе уникнути непорозумінь і зробить поїздку комфортною як для вас, так і для інших пасажирів.

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