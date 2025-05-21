Ви могли не знати про це: за що вимагатимуть доплату у громадському транспорті у 2025 році
У міському транспорті — автобусах, тролейбусах і трамваях — діють чітко визначені правила поведінки, оплати проїзду й перевезення багажу. Вони встановлені для забезпечення безпеки та комфорту всіх пасажирів.
Проте, окрім вартості квитка, пасажирам іноді доводиться оплачувати додаткові послуги — і про деякі з них знають не всі. Про те, за що потрібно доплачувати пасажирам громадського транспорту, зазначається на сайті Верховної Ради України.
У громадському транспорті діють конкретні обмеження щодо перевезення речей. Якщо ваш багаж:
- важить понад 40 кг;
- має розміри, що перевищують 100×50×30 см;
- або довжину понад 190 см —
контролер або водій мають право відмовити в перевезенні. У такому випадку пасажира можуть попросити залишити салон на найближчій зупинці.
Однак остаточне рішення ухвалює контролер — він має право виміряти багаж рулеткою або зважити його. Існують такі правила:
- до 30 кг — речі вважаються ручною поклажею, і їх можна перевозити безкоштовно;
- від 30 до 40 кг — потрібно придбати і закомпостувати ще один квиток;
- понад 40 кг або великогабаритний багаж — перевезення може бути заборонене.
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Що ще дозволено брати з собою
Без додаткової плати пасажир має право перевозити:
- санчата;
- велосипед;
- дитячий візочок;
- дрібний садовий інвентар;
- клітку з маленькою твариною.
Як перевозити домашніх тварин
Кішок і собак дозволено перевозити в салоні, але є кілька важливих умов:
- собака має бути в наморднику та на короткому повідку;
- за запитом контролера потрібно пред’явити ветеринарні документи;
- за відсутності документів — пасажиру можуть відмовити в поїздці.
Дотримання цих правил допоможе уникнути непорозумінь і зробить поїздку комфортною як для вас, так і для інших пасажирів.
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