Ви могли про це не знати: які послуги 'Укрзалізниці' є безкоштовними

Після зупинки авіасполучення в Україні саме залізниця стала основним видом транспорту між містами. Щодня тисячі пасажирів користуються послугами "Укрзалізниці", але не всі знають, що разом із квитком вони отримують право на низку безплатних сервісів.

На офіційному сайті компанії оприлюднено перелік послуг, за які не потрібно доплачувати.

Що включено у вартість квитка:

Безкоштовні туалети

Пасажири мають право користуватись санвузлами на вокзалах і станціях, через які проходить їхній маршрут. Навіть якщо на вокзалі є платний туалет, обов’язково має бути й безкоштовна альтернатива.

Вода та окріп

Провідник зобов’язаний надати питну воду або гарячий окріп на вимогу пасажира.

Аптечка

У кожного провідника має бути базовий набір медикаментів — ним можна скористатися в разі потреби.

Кухонна техніка

Мікрохвильова піч та холодильник у службовому купе доступні для використання пасажирами.

Ремені безпеки

Їх можуть попросити не лише батьки для дітей, а й дорослі — наприклад, якщо відчувають дискомфорт на верхній полиці.

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Маловідомі, але корисні опції

Безкоштовне повернення, якщо пропустили станцію

Якщо ви не вийшли на своїй зупинці — зверніться до начальника поїзда з квитком. Вам видадуть акт, за яким можна безплатно доїхати до потрібного пункту.

Постіль — справа провідника

Після подорожі не потрібно складати використану білизну — за правилами, цим займається провідник. Він також зобов’язаний видати комплект постелі перед початком поїздки.

Страхування включено

Ціна квитка вже містить страхування пасажира. У випадку травми або іншого інциденту необхідно отримати акт, зберегти квиток і звернутись до страхової компанії для компенсації.

Нагадаємо, ми вже писали, за що можуть покарати пасажирів "Укрзалізниці".

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