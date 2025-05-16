Вихід на пенсію без стажу: умови та розмір виплат від держави

Якщо до досягнення 60-річного віку людина не має необхідного трудового стажу, вона може продовжити працювати до 65 років. У разі, якщо й після 65 років необхідний стаж не накопичено або його зовсім немає, держава може призначити спеціальні соціальні виплати.

Особи, яким наразі не вистачає трудового стажу для призначення пенсії, можуть дочекатися досягнення віку, коли необхідний стаж буде накопичено. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

У 2025 році діють наступні вимоги для призначення пенсії:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Якщо ж після досягнення 65-річного віку особа не має необхідного трудового стажу або ніколи не була офіційно працевлаштована, вона може розраховувати на отримання соціальної пенсії.

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Хто має право на соціальну пенсію та яким чином її можна оформити

Держава надає допомогу громадянам, у яких страховий стаж менше 15 років. У таких випадках можливо оформити соціальну пенсію, за умови що сукупний дохід сім’ї не перевищує встановлену норму. У 2025 році її розмір становить 2 361 гривню — це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Звернутися за соціальною пенсією можна через органи місцевого самоврядування — сільські, селищні або міські ради. Подати заяву можна як поштою (рекомендованим листом), так і через електронну пошту. Для оформлення потрібно надати такі документи:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Паспорт громадянина України;

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;

Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;

Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Зазначимо, що заява на призначення соціальної пенсії розглядається протягом 30 днів.

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