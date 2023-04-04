Вимкніть всього один параметр: як значно пришвидшити роботу старих комп'ютерів та ноутбуків

Власникам ПК зі слабкими процесорами та невеликим обсягом оперативної пам'яті теж можна покращити продуктивність свого комп'ютера.

Більшість користувачів, зіткнувшись із проблемою зависання свого ПК, зазвичай починають шукати причину. Найчастіше це пов'язано з браком оперативної пам'яті або ж направленням зайвих ресурсів Windows на захист ОС замість якісного виконання поставлених задач.

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Щоб покращити продуктивність ПК, можна вимкнути одну функцію, яка відповідає за захист системи. Це можна зробити в "Параметрах" програми "Ізоляція ядра", яку можна знайти через кнопку пошуку на панелі задач або на рядок пошуку в меню "Пуск". Натиснувши на програму, необхідно вимкнути тумблер під опцією "Цілісність пам'яті". Після цього потрібно перезавантажити комп'ютер.

Як вимкнути ізоляцію ядра

Завдяки таким діям Windows вимкне захист на основі віртуалізації та перестане ізолювати процеси в оперативній пам'яті. У результаті продуктивність ПК під час виконання деяких завдань може збільшитись до 35%.

Це особливо відчутно для власників ПК зі слабкими процесорами та невеликим обсягом оперативної пам'яті, а також збільшить час автономної роботи ноутбука. Важливо зазначити, що ця дія є безпечною, якщо користувачі користуються антивірусом та не завантажують підозрілі файли й програми зі сторонніх сайтів.

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