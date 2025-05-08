Чи зростуть пенсії для українців з III групою інвалідності у травні

У травні для осіб з інвалідністю III групи виплати не зміниться. Розмір пенсії, як і раніше, визначатиметься в кожному випадку окремо.

На сьогоднішній день виплата за інвалідністю даної групи становить 50% від звичайної пенсії за віком. Про це інформує "24 Канал" із посиланням на Федерацію профспілок України.

При цьому розмір цієї виплати не може бути нижчим за встановлений в Україні прожитковий мінімум. Тобто сума не опускається нижче 2 361 гривні.

Варто зауважити, якщо фактична сума виплати виходить меншою, її автоматично підвищують до рівня мінімально допустимого порогу.

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У березні, завдяки проведеній індексації пенсій, частина отримувачів виплат помітили підвищення. Це стосується осіб, яким пенсії були призначені в окремому порядку.

Зокрема, для людей з інвалідністю, спричиненою аварією на ЧАЕС, встановлено нові мінімальні суми:

для І групи — не менше 9 855,71 гривні;

для ІІ групи — щонайменше 7 884,57 гривні;

для ІІІ групи — мінімум 6 077,70 гривні.

Зазначимо, що розмір пенсії за інвалідністю залежить від низки чинників — зокрема, від дати встановлення інвалідності, життєвих обставин та віку людини.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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