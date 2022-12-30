Юрист розповів що загрожує українцям, які не з'явились у військкомат за повісткою

Що буде, якщо не піти у військкомат за повісткою

Після вручення повістки потрібно з’явитись до військкомату. Які є причини для неявки у військкомат та що буде, якщо не прийти після отримання повістки.

Про це розповів юрист Ростислав Кравець. Спочатку повістку вручають для уточнення облікових даних військкоматі та для проходження військово-лікарської комісії. Після чого військовозобов'язаного можуть відправити на доукомплектацію військових частин або очікувати на мобілізаційне розпорядження.

Якщо військовозобов’язаний не прийшов до військкомату після отримання повістки, то за це може бути відповідне покарання:

штраф від 1 700 до 3 400 гривень;

позбавлення волі на термін від 3 до 5 років чи випробувальний термін.

Проте, передбачаються поважні причини для неявки у військкомат:

стихійне лихо;

смерть рідної людини;

хвороба;

інша вагома обставина, через яку призовник не прибув до територіального центру комплектування вчасно.

Раніше ми писали про те, чи можуть забрати на фронт одразу після повістки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!