Юристи пояснили, чи може ФОП отримати бронювання від мобілізації

В Україні низка громадян може отримати бронювання від мобілізації. Переважно йдеться про держслужбовців та осіб, які працюють у критично важливих інфраструктурних установах.

Адвокати пояснили, чи можуть ФОПи отримати бронювання від мобілізації, або забронювати своїх працівників. Про це повідомляє Фокус.

"З аналізу вищезазначених норм, ФОП не може отримати бронь від мобілізації та не може забронювати своїх працівників, оскільки, ФОП не визначений в переліку тих, хто має право бронювати військовозобов’язаних", – вважає Ірина Кареліна, адвокат АО CREDENCE.​

Читайте також: Чи мобілізують на фронт чоловіків із зайвою вагою: що кажуть юристи

Своєю чергою адвокат Адвокатського об'єднання "Verity Group" Костянтин Рибалко зауважив: чинним законодавством України не передбачена можливість бронювати працівників, які працевлаштовані у ФОП-роботодавців.

Ключовим у визначенні таких понять як "підприємство, установа і організація" є те, що це є юридичні особи. Водночас фізична особа-підприємець не є різновидом юридичної особи, таким чином фізична особа-підприємець не підпадає під визначення "підприємство, установа і організація", – наголосив Рибалко.

"Водночас у Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які пропонують надати можливість роботодавцям здійснювати так зване "економічне бронювання", зокрема така можливість передбачена і для ФОП-роботодавців. На сьогодні ці законопроєкти на стадії обговорення у відповідних комітетах Верховної Ради України", – вказав він.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!